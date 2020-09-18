В Орле открыли сотни дел о взыскании зарплаты

Приставы помогли орловцам получить долги от начальников.

Как сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, за 7 месяцев 2020 года в структурных подразделениях этой службы на принудительном исполнении находилось 805 производств о взыскании задолженности по заработной плате. Отметим, что все эти производства были открыты после того, как в силу вступили соответствующие решения суда. При этом согласно официальной статистике уже два месяца в регионе задолженности перед работниками нет.

Однако приставы ведут свою статистику. Согласно их данным, в текущем году в результате их кропотливой работы сотрудникам орловских предприятий было выплачено более 8,5 миллионов рублей, которые им задолжали работодатели.

Приставы отмечают, что далеко не всегда руководители организаций добровольно и в установленный срок исполняют требования. Нередко расплачиваться с работниками они начинают только после принятия в отношении них мер принудительного взыскания. Например, за отчетный период времени орловские приставы арестовали имущество организаций-должников на сумму более 4,5 миллиона рублей.

«Также эффективным инструментом воздействия на должников является реализация полномочий административной юрисдикции и мер уголовно-правового характера, — добавили в пресс-службе регионального управления ФССП. — В результате системной работы остаток исполнительных производств данный категории, находящихся на принудительном исполнении, сокращается».

ИА «Орелград»