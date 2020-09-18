Виталий Рыбаков вновь попал в список Forbes

Он поднялся на 13 строчек вверх.

Орловский депутат и бизнесмен Виталий Рыбаков занял 58 место в рейтинге богатейших государственных деятелей по версии Forbes. Доход самого Рыбакова оказался сравнительно невысоким — большинство его активов принадлежит семье.

Рыбаков стал единственным орловским представителем топ-100 богатейших госслужащих и депутатов 2020 года. По оценке журнала, личные доходы Виталия Рыбакова составили 38,65 млн рублей. А суммарный доход семьи — 266,2 млн рублей. В прошлом году политик занимал 71-е место.

Напомним, 13 сентября действующий депутат Орловского областного Совета Виталий Рыбаков выиграл выборы в горсовет Орла. Как уже писал «Орелград», бизнесмен намерен сложить полномочия в заксобрании и перейти на работу в городской парламент.

Эксперты отмечают, что за год список участников рейтинга-2020 заметно обновился: почти половина фамилий отсутствовала в прошлогоднем перечне. К слову, в числе новеньких значится еще одна опосредованно относящаяся к Орловщине фигура — депутат Курской облдумы Павел Грешилов. Сын почетного гражданина Орловской области, основателя корпорации «Гринн» ворвался в список Forbes, попав сразу на 25 место с 577.45 млн рублей личного дохода.

ИА «Орелград»