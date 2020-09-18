Возле орловского ЦУМа машина сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу на зеленый.

В четверг, 17 сентября возле универмага произошло ДТП на «зебре». Водитель иномарки сбил пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый свет.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 20.30. За рулем «Шевроле Авео» сидел 27-летний молодой человек. он ехал по площади Мира со стороны улицы Гостиной. Поворачивая налево на улицу Покровскую он сбил 67-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

Сообщается, что в результате ДТП пожилая женщина получила травмы.

ИА «Орелград»