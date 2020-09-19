Облсуд вынес решение по делу об «аренде сорняков»

Апелляционная инстанция подтвердила вину агрофирмы.

Спор между управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям и одним из местных сельскохозяйственных ООО прошел две судебные инстанции. Конфликт возник еще в январе 2020 года. Тогда инспекторы контролирующего ведомства провели внеплановую документарную проверку. Ранее на территории Никольского сельского поселения Свердловского района они обнаружили участок площадью 21 га, который густо зарос сорняками.

Выяснилось, что он относится к категории земель сельскохозяйственного назначения, следовательно, должен быть вовлечен в оборот. За нарушение требований земельного законодательства к ответственности было решено привлечь арендатора этого участка, то самое ООО.

Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, компания была оштрафована на 410 тысяч рублей. Кроме того, ей выдали предписание об устранении выявленного нарушения. Но фирма категорически не согласилась с действиями и выводами инспекторов. Свои права она решила отстаивать в судебном порядке.

Сначала иск был подан в Свердловский районный суд. Компания просила признать постановление Россельхознадзора недействительным и прекратить административное дело. Это автоматически повлекло бы и отмену штрафа. Однако суд, изучив представленные сторонами материалы, также счел вину арендатора доказанной.

Проиграв в первой инстанции, истец обратился во вторую. Но и Орловский областной суд не нашел оснований для отмены постановления, которое было признано законным. Теперь фирме придется крупно заплатить за «арендуемые» сорняки.

ИА «Орелград»