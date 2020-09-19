В Орле похвастались средними тарифами

Жители области не получили максимального подорожания услуг.

Вопросы тарифообразования были рассмотрены на расширенном заседании профильного комитета Орловского облсовета народных депутатов. В частности, с докладом выступила начальник регионального управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова. Она напомнила, что повышение тарифов на коммунальные услуги по всей стране произошло с 1 июля 2020 года. При этом для каждого региона был установлен предельный индекс, превышать который запрещено.

По словам Елены Жуковой, в этом году максимальный прирост размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Орловской области был установлен в размере 5,8 процента. При этом полный набор коммунальных услуг для орловцев в среднем по региону подорожал на 3,6 процента. То есть, тарифы не были подняты до разрешенного предела.

«Приоритетами тарифной политики на текущий и последующие годы являются соблюдение принципов подотчетности и прозрачности при оказании услуг населению и юридическим лицам по информированию о действующих ценах и тарифах», — сказала Елена Жукова.

Как сообщили в пресс-службе Орловского УФАС России, заместитель руководителя этого ведомства Елена Гришунова выступила на заседании с содокладом. Она рассказала парламентариям о налаженном взаимодействии между региональными тарифным и антимонопольным органами. По ее словам, оно, в частности, выражается в подготовке «заключений по экономическим обоснованиям расходов каждой регулируемой организации при принятии тарифных решений».

«Кроме того, до сведения участников расширенного заседания также была доведена информация о ситуации по работе с заявлениями (обращениями) граждан по вопросу контроля за деятельностью хозяйствующих субъектов на территории региона при применении ими регулируемых цен (тарифов)», — пояснили в пресс-службе УФАС.

ИА «Орелград»