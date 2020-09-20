В Орловской области испугались Diabrotica virgifera

Виртуальный вредитель напугал орловских аграриев.

В Орловской области завершили феромонный мониторинг посевов кукурузы. Его провели сотрудники Территориального управления Россельхознадзора. Как рассказали в пресс-службе этого ведомства, еще в июле и августе на территориях Хотынецкого и Мценского районов инспекторы установили на кукурузных полях 240 феромонных ловушек. Задачей мониторинга было выяснить, попал ли в Орловскую область крайне опасный карантинный вредитель.

Речь идет о западном кукурузном жуке вида Diabrotica virgifera. Официально считается, что в России это насекомое не обитает. Однако оно представляет потенциальную угрозу для нас. Этот жук был выявлен уже в 22 странах Европы. Его ловили в соседних с нами Польше, Украине и Белоруссии. Поэтому не исключена вероятность того, что опасный жук может проникнуть и на нашу территорию.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что средняя скорость распространения этого жука составляет 40 км в год. А если его подхватит попутный ветер, то за год Diabrotica virgifera может преодолеть и 300 км. Именно поэтому в Орловской области начали на него «охоту». Всего было обследовано 2333 га посевов кукурузы. Содержимое ловушек было изучено экспертами-энтомологами Орловской лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ. К счастью, опасного вредителя в них не оказалось.

«Повреждаемые растения полегают, если корневая система уничтожена на 50 процентов, — объяснили в ТУ Россельхознадзора, описывая потенциальную угрозу. — Поврежденность корней ведет к понижению фотосинтетической активности листьев, а в дальнейшем – к уменьшению роста растения и снижению урожая. В случае высокой численности жуков (около 80 особей на одно растение) происходят повреждения кукурузных столбиков, что уменьшает выход зерна кукурузы».

ИА «Орелград»