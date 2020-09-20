В Орловской области сократили объемы выпечки хлеба

При этом региональная промышленность нарастила производство круп и мяса.

Как сообщает Орелстат, одним из драйверов роста показателей производства в Орловской области остается пищевая промышленность. Внутри этого сектора имеются свои лидеры и аутсайдеры. Например, статистики отметили заметное сокращение производства хлебобулочных изделий так называемого недлительного хранения.

В августе 2020 года в Орловской области их было произведено 3154,3 тонны, что на 9,7 процента меньше по сравнению с августом 2019 года. Даже по сравнению с июлем 2020 года показатель снизился на 0,2 процента. В целом за 8 месяцев 2020 года в Орловской области испекли 24776,2 тонны хлебобулочных изделий, что на 7 процентов меньше прошлогоднего уровня.

Примерно так же обстоят дела в сфере производства молока (кроме сырого). В этой подотрасли орловцы по сравнению с 2019 годом снизили показатели производства на 7,2 процента. При этом начало расти производство различных круп. Так, в августе 2020 года по отношению к августу 2019 года их произвели на 1,3 процента большее. Интересно, что в прошедшем месяце крупы в Орловской области выпустили почти на 20 процентов больше, чем в июле.

Но все рекорды в этом году бьет производство парной свинины, остывшей или охлажденной, в том числе предназначенной для детского питания. По подсчетам сотрудников Орелстата, по сравнению с августом прошлого года показатели в этом сегменте выросли на 64 процента. Мясных полуфабрикатов в августе было произведено 2628,4 тонны, что на 15,7 процента больше, чем год назад. Всего же за 8 месяцев 2020 года их было изготовлено 20615,6 тонны.

ИА «Орелград»