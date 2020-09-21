Орловцы стали чаще жаловаться на департамент здравоохранения

В первой половине 2020 года поток жалоб вырос на 45 процентов.

Индикатором удовлетворенности населения Орловской области и положением дел в сфере здравоохранения, в том числе качеством и культурой оказания медицинской помощи, является количественный показатель обращений граждан. Об этом говорится в докладе территориального управления Росздравнадзора по итогам работы в первом полугодии 2020 года.

За отчетный период времени в Орловской области число таких обращений увеличилось на 45 процентов. Всего за полгода орловцы подали 335 жалоб, тогда как год назад их было 231. Из общего количества вопросов 139 касались качества и безопасности медицинской деятельности, причем около половины из них касались непосредственно вопросов соблюдения прав граждан на качественную и доступную медпомощь.

«Обращения граждан, касающиеся вопросов качества лекарственных средств, также отражают тенденцию к увеличению, — следует из отчета управления Росздравнадзора. — В первом полугодии 2020 года в 2,3 раза увеличилось количество обращений (25) по данному вопросу по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (11 обращений)».

Более того, в докладе утверждается, что в этом году в Орловской области ситуация с бесплатным лекарственным обеспечением граждан по сравнению с 2019 годом заметно ухудшилась. На это указывает то, что резко, в 2,2 раза, выросло количество обращений по вопросам льготного лекарственного обеспечения – с 55 обращений в 2019 году до 123 в 2020-м.

«Если ранее основными вопросами в обращениях были отсутствие лекарственных препаратов в аптечных организациях и отказ в оформлении льготного рецепта, то в последнее время участились жалобы на не обеспечение департаментом здравоохранения Орловской области бесплатными лекарственными препаратами, на неудовлетворительную работу телефона «горячей линии» департамента по вопросам лекарственного обеспечения, в связи с чем увеличилось количество проверок департамента», — такое пояснение приведено в отчете.

Сообщается, что только по вопросам обеспечения орловцев бесплатными лекарствами в этом году было проведено 17 проверок (год назад их было 8). В результате департаменту было выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений. Кроме того, 21 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований было выдано как департаменту, так и подведомственным ему организациям.

«Основными выявленными нарушениями в бесплатном лекарственном обеспечении являются нарушения прав граждан на доступную лекарственную помощь в части не обеспечения лекарственными препаратами, отсутствие контроля со стороны департамента за назначением лекарственных препаратов, оформлением рецептов и обеспечение граждан», — заключили эксперты.

ИА «Орелград»