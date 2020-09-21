Орловщина оказалась в лидерах по смертности от рака и болезней системы кровообращения

Минздрав провалил выполнение плановых показателей по лечению этих заболеваний.

Орловская область дважды вошла в тройку регионов — лидеров по смертности населения. Орловцы чаще, чем жители других областей страны, умирают от рака и заболеваний системы кровообращения.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Счетную палату РФ, наиболее высокие показатели смертности от болезней системы кровообращения регистрируются в Псковской области (1 082,6 случаев на 100 тыс. человек населения), Орловской (879,9) и Новгородской (820,4) областях.

На втором месте в стране Орловщина и по количеству смертей от рака. «Самые высокие показатели смертности от новообразований отмечаются в Псковской области (264,1), Орловской (258,6), Курганской (258) областях», — отмечает издание.

Впрочем, в других регионах страны дела обстоят не лучше. По итогам 2019 года Минздраву удалось достигнуть планового показателя лишь по младенческой смертности. Остальные три программы из четырех провалены, сообщили в Счетной палате.

Основными причинами высокой смертности в регионах эксперты называют нарушения в схемах маршрутизации пациентов, организационную разобщенность служб скорой медицинской помощи, низкий охват диспансерным наблюдением, устаревшее оборудование, отсутствие единой информационной системы и пр. В числе главных проблем — дефицит врачей-специалистов и работников скорой помощи.

ИА «Орелград»