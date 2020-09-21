Пьяный водитель под Орлом протаранил машину с картошкой

21.9.2020 | 11:47 Новости, Происшествия

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Виновнику ДТП 21 год.

Вчера, 20 сентября на «московской» трассе под Орлом произошло ДТП. Пьяный молодой человек за рулем иномарки вылетел на «встречку», врезался в машину, а потом влетел в дорожное ограждение.

Авария произошла около 20.00 в районе 411 км автодороги М2-«Крым», рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. 21-летний водитель «Мицубиси» управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнули в ведомстве. Парень выехал на встречную полосу, где и врезался в «Ладу Весту» с прицепом, полным картошки. Остановило «Митцубиси» только дорожное ограждение.

Сообщается, что в результате ДТП пьяный водитель иномарки получил травмы, его госпитализирован в ООКБ.

ИА «Орелград»

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