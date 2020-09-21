В Орле «Лексус» сбил школьника на «зебре»

С места ДТП ребенка увезли в больницу.

В субботу, 19 сентября в Орле произошла авария с участием юного пешехода. 11-летнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре», сбила иномарка.

ДТП произошло в центре Орла, в районе сквера Гуртьева около 13.00. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 55-летний водитель «Лексуса» ехал по улице Октябрьской со стороны Красноармейской в направлении улицы Полесской. На регулируемом перекрестке в районе дома № 45 иномарка наехала на мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу слева направо по ходу движения машин.

Сообщается, что мальчик получил травмы, с места ДТП его увезли в НКМЦ им. Круглой, но после осмотра медиков отпустили домой.

ИА «Орелград»