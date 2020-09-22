Двое орловцев украли с кладбища 700 кг ограды

22.9.2020 | 16:34 Новости, Происшествия

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Ворованное сдали в металлолом.

В Покровском районе двое орловцев воровали с кладбища ограды. Они успели срезать чугуна массой более 700 кг. Воры признались, что сдали ограды на металлолом.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, о кражах с кладбища, расположенного неподалеку от деревни Никольское, стало известно в начале сентября. Две местные жительницы пожаловались полицейским на то, что неизвестные похитили чугунные ограды с могил.

Как выяснилось позже, общая масса похищенного составила свыше 700 килограммов. Ущерб от воровства оценили в 8400 рублей.

Полиция уже нашла подозреваемых. Ими оказались ранее судимый 31-летний житель Орла и 34-летний уроженец Колпнянского района. Мужчины не стали отрицать свою вину и признались, что сдали похищенное в пункт приема металлолома. В настоящее время ограды изъяты, уточнили в ведомстве.

С подозреваемых взяли подписки о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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