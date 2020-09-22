Кинотеатры открыты! Что посмотреть в сентябре?

Минувшая неделя не особо богата на новинки, потому что весь ажиотаж крутится вокруг одной главной премьеры этого месяца — приключенческого фильма «Мулан», ремейка популярного мультфильма 1998 года студии Disney и основанного на китайской легенде о Хуа Мулань.

К слову, смотреть фильмы новинки можно смотреть и в режиме онлайн. В частности — по ссылке на приведенном сайте с большой коллекцией фильмов.

Американский супергеройский фильм «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна стал тринадцатым и последним в киносерии «Люди Икс». Премьеру переносили несколько раз, в том числе и из-за вспышки коронавируса. Наконец-то этой осенью он добрался до больших экранов.

Премьера научно-фантастического боевика «Довод» также трижды откладывалась из-за пандемии. Режиссером фильма выступил Кристофер Нолан, а главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Патиссон и Кеннет Брана.

Российская премьера – фильм ужасов «Вдова» режиссера Ивана Минина. Несмотря на очевидно фантастический сюжет, создатели фильма уверяют, что сценарий основан на реальных событиях, произошедших в Ленинградской области в 2017 году.

Юных зрителей ждет мультипликационная премьера – мультфильм «Сказки Серого Волка», где Волк поведает множество знакомых историй со своей точки зрения.

Также на этой неделе зрители увидят триллер «Ассистентка» режиссера Китти Грин с Джулией Гарнер в главной роли, российский фильм «Куратор», сюжет которого основан на реальных событиях и канадский мультфильм «Говард и Замерзшее королевство».