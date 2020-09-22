На Орловщине умер еще один больной коронавирусом

Общее число смертельных случаев, по официальной статистике, достигло 123.

В Орловской области за минувшие сутки умер еще один пациент с коронавирусом. Таким образом общее количество смертей от COVID-19 в регионе составило 123. Об этом рассказали в федеральном оперштабе.

Сообщается, что за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 52 орловцев. С начала пандемии заболели 8 128 человек. По состоянию на утро вторника, 22 сентября выздоровел еще 81 человек (6 475 всего).

За последние сутки в России COVID-19 нашли еще у 6 215 человек в 83 регионах страны (всего 1 115 810). Выписали 5 976 пациентов (917 949 всего). Умерли 160 человек (19 649 всего).

ИА «Орелград»