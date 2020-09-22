Под Орлом грузовик насмерть сбил прохожего

ДТП произошло в темное время суток на неосвещенном участке трассы.

Вчера, 21 сентября под Орлом грузовик насмерть сбил человека. Личность погибшего пока не установлена.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария произошла около 21.30 в районе 22 км трассы Орел-Брянск. За рулем грузовика «Мерседес» сидел 37-летний мужчина.

Сообщается, что в результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Судя по фото, данный участок трассы не оборудован опорами ЛЭП.

ИА «Орелград»