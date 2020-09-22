Под Орлом маршрутка сбила юного байкера без прав

22.9.2020 | 10:17 Новости, Происшествия

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ДТП произошло на Мезенке.

В понедельник, 21 сентября под Орлом автобус, разворачиваясь, «зацепил» мотоциклиста. Авария произошла около 14.30 на трассе Калуга-Перемышль-Белев-Орел.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, автобус вел 62-летний водитель. Он двигался в сторону Болхова. В районе деревни Мезенка автобус при развороте сбил мотоцикл «Рэйсер», который ехал по встречной полосе. За рулем байка был 18-летний парень без прав, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные травмы. Его госпитализировали в больницу им. Семашко в Орле.

ИА «Орелград»

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