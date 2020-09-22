Убившему бабушку орловцу добавили срок

Молодой человек получил срок за поджог дома убитой им пенсионерки.

В Нарышкино получила продолжение история, начавшаяся три года назад. Перед местным судом предстал молодой человек, который в январе 2018 года был признан виновным в убийстве пожилой односельчанки. Было установлено, что еще в марте 2017 года он около шести часов утра забрался в дом пенсионерки. Она в тот момент крепко спала. Незваный гость задушил ее, после чего решил скрыть следы преступления.

Он взял с дивана платье, бросил его на пол и поджег при помощи спичек. Когда огонь начал разгораться, злоумышленник покинул дом. Соседи оперативно вызвали пожарных. Дом удалось частично спасти. Тогда-то и было обнаружено бездыханное тело. Экспертиза показала, что бабушка погибла не от пожара, она умерла еще до его начала. Было заведено дело об убийстве.

Подозрение сразу пало на осужденного. Его вина была доказана показаниями многочисленных свидетелей, которые видели его в то утро в селе недалеко от дома потерпевшей, а также собутыльниками, с которыми убийца оказался не в меру откровенен. Да и сам он в ходе следствия заявил, что убил бабушку по злой памяти – дескать, в детстве она била его палкой за то, что он ее оскорблял. В 2018-м убийца получил за содеянное 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Спустя почти два года он вновь предстал перед судом по обвинению в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога. На этот раз подсудимый виновным себя не признал. Более того, суду он пояснил, что «в доме потерпевшей никогда не был, дом не поджигал».

Однако и в данном случае вина его была доказана, тем более что еще два года назад убийца во всем сознался и все подробно рассказал. Его признали виновным по ст. 167 УК РФ и за поджог назначили ему наказание в виде 2 лет лишения свободы. Оно было присоединено к наказанию, назначенному по предыдущему приговору по делу об убийстве. В результате осужденному немного увеличили срок заключения – до 9 лет и 1 месяца с последующим ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Отбывать наказание он по-прежнему будет в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»