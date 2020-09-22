В Орле отменят антитабачный закон

Вместе с законом будет отменен и штраф за продажу табака детям.

В Орловский облсовет народных депутатов на обсуждение поступил проект признания утратившим силу Закона Орловской области «О мерах, направленных на охрану здоровья детей от воздействия и последствий потребления никотиносодержащей продукции». Как следует из пояснительной записки к нему, он утратил свою актуальность после того, как вступили в силу поправки в аналогичный Федеральный закон.

Так, с 31 июля 2020 года были введены такие понятия как «кальян», «никотинсодержащая продукция», «никотинсодержащая жидкость», «пищевая никотинсодержащая продукция», «потребление никотинсодержащей продукции» и «устройства для потребления никотинсодержащей продукции».

В частности, никотинсодержащей продукцией признаются изделия, которые содержат никотин (в том числе полученный путем синтеза) или его производные. По сути, речь идет о самых разнообразных способах и устройствах доставки никотина в организм. Все это теперь жестко регулируется на федеральном уровне, и областной закон морально устарел.

Также федеральным законодательством введен запрет на вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотинсодержащей продукции и продажу им такой продукции. Ответственность за нарушение теперь предусмотрена КоАП РФ. В связи с этим планируется признать утратившей силу часть 3 статьи 3.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Она появилась всего несколько месяцев назад и предусматривала наказание за нарушение регионального запрета продажи людям моложе 18 лет электронных сигарет и жидкостей для них, а также бестабачных никотиносодержащих сосательных и жевательных смесей.

ИА «Орелград»