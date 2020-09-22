В Орле уровень автомобилизации побил все рекорды

22.9.2020 | 15:42 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

По количеству машин на душу населения регион превзошел Россию.

Сотрудники Орелстата обнародовали оперативные сведения о так называемом уровне автомобилизации. Специальный релиз на эту тему был выпущен учреждением в преддверии Всемирного дня без автомобиля. Судя по обнародованным данным, жители Орловской области оказались весьма активными автомобилистами. В регионе побиты не только собственные рекорды, даже среднероссийские показатели остались позади.

Сообщается, что в Орловской области в 2019 году на каждую 1000 жителей приходилось в среднем по 329,8 собственных легковых автомобиля. Это в 1,5 раза превышает аналогичный региональный показатель 2010 года и в 2,9 раза – 2000 года.

Для сравнения, число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения в целом по России в 2019 году составило 315,5, то есть среднероссийский показатель уступает орловскому. Да и темпы роста уровня автомобилизации в целом по стране оказались ниже. Так, показатель 2019 года в 1,4 раза превысил показатель 2010 года и в 2,4 раза – 2000 года.

«Личный автомобиль – это, безусловно, удобно, но экологи давно бьют тревогу по поводу вреда, который наносит экологии многомиллионная армия автомобилистов, — отмечает в своем релизе Орелстат. — Специалисты, активно занимающиеся вопросами сохранения окружающей среды, уверяют, что даже однодневный отказ от автомобилей сократит количество вредных выбросов в атмосферу почти на 3 тысячи тонн».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования