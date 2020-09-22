В Орловской области охрану памятников свяжут с риском

В регионе расширили правила охраны объектов культурного наследия.

Губернатор Андрей Клычков расширил правила регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и охраной объектов культурного наследия регионального и местного значения. Документ касается памятников, расположенных на территории Орловской области, в основном зданий, имеющих важное архитектурное и историческое значение.

Он дополнен разделом о применении так называемого риск-ориентированного подхода при организации регионального государственного надзора. Речь идет о присвоении юрлицам и ИП, использующим памятники, различных степеней риска, от которых напрямую будет зависеть периодичность проведения плановых проверок. Например, для категории высокого риска периодичность проведения проверок установлена один раз в 2 года. Уточним, что она будет устанавливаться в отношении организаций, в собственности или пользовании которых имеются объекты, созданные до XVII века.

Для категории значительного риска (объекты с датой создания с XVII до XVIII века) проверки будут проводиться один раз в 3 года, среднего риска (с XVIII до середины XIX века) — один раз в 4 года, умеренного риска (с середины XIX до XX века) – один раз в 6 лет. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории низкого риска (с начала XX до середины XX века), проведение плановых проверок вообще не предусмотрено. Присваивать степени риска будет управление по государственной охране памятников Орловской области.

ИА «Орелград»