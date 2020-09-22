Зарплата орловских лесников оказалась неприлично низкой

Работники отрасли зарабатывают на уровне разнорабочих.

Орелстат подготовил релиз, специально приуроченный к празднованию Дня работника леса. Впрочем, обнародованные данные праздничными не назовешь. Чего стоят только сведения о заработке работников лесного хозяйства. Кстати, в Орловской области, судя по релизу, их насчитывается более 40 человек.

Статистики отмечают, что «это преданные своему делу люди, мотивация труда которых, к сожалению, остается очень низкой». Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-июле текущего года в этой отрасли составила всего 54 процента от величины среднеобластной зарплаты. В среднем орловские работники лесного хозяйства получают по 16571 рублю в месяц.

«Ни для кого не секрет, что лес – это «легкие природы», благодаря которым мы дышим и живем, — напоминает Орелстат. — Поэтому количество и качество лесов имеет огромное значение».

По данным областного управления лесами, на 1 января 2020 года площадь Орловской области, покрытая лесом, составляла 198 тысячи гектаров, или 8 процента от общей земельной площади региона. Совокупный запас древесины на корню в последние годы не изменялся и составляет 27 миллионов кубометров.

ИА «Орелград»