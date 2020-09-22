Зюганов рассказал, как пчелы помогли его семье построить дом

Лидер КПРФ дал интервью журналисту RT.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в обширном интервью RT поделился воспоминаниями и детских годах, посетовал на вымирание русского села и похвалился, что предложенный им законопроект о пчеловодстве получил поддержку правительства.

Среди прочего, Геннадий Зюганов рассказал, как вместе с отцом строил дом после войны. Будущий политик, напомним, родился летом 1944 года. При этом он рассказывает о строительстве дома, используя глаголы множественного числа и местоимение «мы», словно тоже участвовал в работе.

— Вернувшись с войны, отец решил построить свой дом. Сами рисовали, чертили и построили. Нам очень здорово помогали пчелы, — сказал Зюганов, очевидно, имея в виду материальное положение семьи. — После ранения отец многое физически не мог делать, и я с пяти лет был одним из главных работников на пасеке. А он по характеру был максималистом. Заставлял все делать хорошо: «Или делай с душой, или не связывайся».

Также Зюганов рассказал, как его мама-учительница в начальной школе села Мымрино никогда не ставила ему пятерок. Отличником он стал только с пятого класса. К слову, на вопрос о месте рождения Зюганов ответил довольно расплывчато: «Мое село Мымрино затерялось на просторах Центральной России, на границе трёх областей: Орловской, Брянской и Калужской».

Зато точно вспомнил, как именно оказался на партийной работе.

— Занялся городом Орлом. Мы вместе с Ивановым Альбертом Петровичем изобрели орловскую непрерывку — способ строительства жилья и всех социальных объектов: школы, сады, бытовки, — рассказал Зюганов.

При этом политик сетует, что сегодня провинциальная глубинка из-за реформ вымирает.

— Если бы сохранили коллективное хозяйство, оно бы развивалось успешно. Но ни ферм не стало, ни тракторов, и всё посыпалось. Я упрашивал президента, объяснял, что, если бы к коллективным хозяйствам, колхозам, добавили бы крестьянское подворье и фермерские хозяйства — мы бы сейчас были впереди планеты всей. Женский труд должен быть в селе, а его почти не осталось, — поделился мыслями политик. — У нас 40 млн гектаров брошены и зарастают бурьяном, березняком, лопухами. Это недопустимо.

Красной нитью по всему интервью проходит тема о пчелах. Зюганов напомнил, что инициированный им законопроект о пчеловодстве прошел в Госдуме первое чтение. По словам лидера российских коммунистов, его официально поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

ИА «Орелград»