Из-за коронавируса Орловщина недосчиталась 300 млн рублей

23.9.2020 | 9:08 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Это один из самых низких показателей по стране.

В первом полугодии 2020 года бюджет Орловской области недополучил порядка 300 млн рублей, рассказали в пресс-службе облправительства. Разница сложилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года собственные доходы бюджета Орловской области составили 8,8 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее эта цифра была равна 9,1 млрд рублей.

Снижение собственных доходов на 300 млн рублей чиновники объяснили введением ограничений в экономике и для граждан в связи с коронавирусом.

По информации обладминистрации, снижение собственных доходов на 2,2% является самым низким среди регионов ЦФО и ниже среднего по России (7,7%).

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования