Из-за коронавируса Орловщина недосчиталась 300 млн рублей

Это один из самых низких показателей по стране.

В первом полугодии 2020 года бюджет Орловской области недополучил порядка 300 млн рублей, рассказали в пресс-службе облправительства. Разница сложилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Сообщается, что за первые шесть месяцев текущего года собственные доходы бюджета Орловской области составили 8,8 млрд рублей. Для сравнения, годом ранее эта цифра была равна 9,1 млрд рублей.

Снижение собственных доходов на 300 млн рублей чиновники объяснили введением ограничений в экономике и для граждан в связи с коронавирусом.

По информации обладминистрации, снижение собственных доходов на 2,2% является самым низким среди регионов ЦФО и ниже среднего по России (7,7%).

ИА «Орелград»