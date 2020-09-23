Орловца отправили в психбольницу после ссоры с матерью

Житель Орловской области пройдет принудительный курс лечения.

Поставлена точка в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении жителя Орловской области. Органы предварительного следствия обвиняли его в причинении телесных повреждений. Жертвой злоумышленника стала его собственная мать. Впрочем, сам он до последнего уверял, что не причастен к произошедшему.

Инцидент произошел в одной из деревень, где мать и сын проживают в одном доме. Было установлено, что мужчина злоупотребляет спиртным. В тот злополучный день мать пришла домой поздно. Сын, находившийся в сильном подпитии, ворвался к ней в комнату и затеял скандал. Затем он избил ее и решил унизить. Неблагодарное дите вылило на мать помои из ведра, а затем обсыпало ее цементом из мешка. Правда, одумавшись, сын помог матери подняться и отмыть цемент.

В суде обвиняемый представил свою версию. По его словам, ничего подобного не было, а о случившемся он вообще узнал от сотрудников полиции, которые утром прибыли к нему в дом. Сын заподозрил, что травмы его матери причинила упавшая с потолка штукатурка. Впрочем, мать рассказала иную версию, и ей можно только посочувствовать.

От уголовного наказания ее сына спасло заключение экспертов психиатрической больницы. Они считают, что преступление он совершил в состоянии невменяемости. В результате суд постановил освободить мужчину от уголовной ответственности и применить в отношении него меру медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

ИА «Орелград»