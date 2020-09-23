Орловцы попросят Володина принять новый закон

Облсовет призовет создать базовый закон о молодежной политике.

Депутаты Орловского облсовета подготовили очередное обращение в Государственную думу РФ, которое будет адресовано на имя спикера Вячеслава Володина. Проект текста имеется в распоряжении «Орелграда». В нем орловские парламентарии ставят вопрос о принятии Федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации».

В своем обращении они отмечают, что в России нет единого базового закона, которым руководствовались бы все без исключения регионы. По сути, государственная молодежная политика формируется и реализуется региональными властями и органами местного самоуправления. В этом им помогают молодежные и детские общественные объединения. Правда, орловцы признают, что существует постановление Верховного Совета РФ от 1993 года «Об основных направлениях государственной молодежной политики в РФ». Но, по их мнению, оно регулирует лишь часть отношений в вышеуказанной сфере.

Из обращения следует, что в условиях отсутствия базового закона «содержание законов и подзаконных актов субъектов РФ отличается как уровнем законодательной техники, так и существенными характеристиками – предметным содержанием, структурой и практической значимостью». Иными словами, каждый регион ищет собственный путь.

В Орле считают, что настало время установить единые для всех регионов подходы к формированию и реализации государственной молодежной политики. Сделать это можно только при наличии федерального закона, который ввел бы общую для всех терминологию и определил бы круг полномочий региональных органов власти.

Орловский облсовет планирует «обратить внимание законодателей на то, что общественная потребность в совершенствовании государственной молодежной политики и ее нормативной правовой базы сегодня является особенно актуальной». Словом, Госдуму попросят принять новый закон.

ИА «Орелград»