Орловские водители задолжали миллионы по штрафам ГИБДД

Нарушители ПДД не спешат исполнять наложенные на них санкции.

Управление ФССП России по Орловской области обнародовало данные о просроченных административных штрафах, наложенных на жителей региона за различные правонарушения. Сообщается, что за семь месяцев текущего года через структурные подразделения этой службы прошло почти 130 тысяч исполнительных производств данной категории. Приставы отмечают, что большая их часть, свыше 93 тысяч исполнительных производств, была возбуждена по постановлениям ГИБДД.

То есть речь идет о штрафах за нарушения Правил дорожного движения, которые вовремя оплачены не были. Впрочем, у приставов имеется отлаженный алгоритм действий. Например, должников временно лишают водительских прав. Кроме того, приставы регулярно проводят совместные с ГИБДД рейды. Должников ловят прямо на дрогах, бывает, что дело заканчивается арестом автомобиля.

«Принимаемый комплекс мер приносит положительные результаты, — сообщила Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по Орловской области. — За истекший период 2020 года судебными приставами было окончено более 65 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. В бюджет перечислено свыше 71 миллиона рублей, из которых более 37 миллионов рублей составляют штрафы ГИБДД».

Она также напомнила, что в отношении должников применяются и другие меры принудительного взыскания, такие как арест имущества и банковских счетов, а также запрет на выезд за границу.

ИА «Орелград»