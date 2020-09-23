Под Орлом обнаружены останки 28 советских солдат

23.9.2020 | 7:30 Новости, Общество

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Останки воинов были найдены поисковиками в ходе «Вахты памяти».

Фото из архива

Подробности о находке сообщили в управлении ФССП России по Орловской области, поисковики которого принимают участие в осеннем этапе «Вахты Памяти — 2020». Отряд приставов под названием «Память входит в состав региональной поисковой общественной организации «Отечество».

Сообщается, что работы проводились на территории Новосильского района, где в годы Великой Отечественной войны шли жестокие бои.

Сложная эпидемиологическая ситуация в регионе внесла свои коррективы. Поисковики работали небольшими группами со строгим соблюдением мер санитарной безопасности. В результате им удалось найти останки 28 советских солдат, павших в боях за орловскую землю.
«Установить точное место для проведения поисковых работ удалось благодаря многолетней работе командира Залегощенского поискового отряда «Неручь» Ивана Савина, — отметила Наталия Булгакова, главный специалист по взаимодействию со СМИ регионального УФССП. — В результате проведенной работы были исследованы гектары площадей – земель сельскохозяйственного назначения. Работы по подъему красноармейцев продолжаются».

Далее последует нелегкая работа по идентификации погибших. Как правило, сделать это очень трудно, так как красноармейские книжки в земле сохраняются плохо. Но в данном случае при одном павшем бойце поисковикам удалось найти какие-то документы. Возможно, по ним удастся определить имя погибшего и найти его родственников.

ИА «Орелград»

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