При Клычкове районы стали больше зависеть от милости области

Сокращение уровня самодостаточности зафиксировали эксперты КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области провела анализ финансовой обеспеченности городов и сельских поселений. В частности, были изучены дотации, которые в том или ином виде на места отправляют областные власти. В принципе, это обычная практика. Когда муниципалитету на исполнение обязательств не хватает собственных средств, ему помогает область. Подобное выравнивание бюджетной обеспеченности является частью системы межбюджетных отношений.

Однако в данном случае сотрудники КСП выявили новые тенденции. Они изучили потоки финансовых средств за прошлый год. Было установлено, что в целом в бюджеты городских и сельских поселений были направлены дотации в сумме 154,32 миллиона рублей, что на 3,1 процента больше, чем в 2018 году. При этом гораздо более высоким оказался объем средств, предоставленных в виде так называемых иных межбюджетных трансфертов. В 2019 году «иными» путями районы и города получили от области более 294 миллионов рублей, годом ранее – 207,8 миллиона.

«Уровень зависимости доходов бюджетов поселений от межбюджетных трансфертов (без субвенций) в 2019 году увеличился на 7,6 процентных пункта — удельный вес межбюджетных трансфертов в доходах в 2019 году составлял 43,6 процента», — следует из отчета КСП.

Также проверяющие указали на наличие крупной кредиторской задолженности муниципальных образований Орловской области. На 1 января 2020 года она составила 59,9 миллиона рублей, причем за год выросла на 21,2 процента, или на 10,48 миллиона. По мнению КСП, это «указывает на неспособность покрытия расходов на выполнение собственных полномочий поселений не только доходами от налоговых и неналоговых доходов, но и межбюджетными трансфертами».

«Как показывает практика решения вопросов местного значения, объем выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дотаций позволяет решать на муниципальном уровне только текущие задачи», — такое резюме было сделано по итогам анализа.

Отметим, что данная информация уже направлена губернатору Андрею Клычкову.

ИА «Орелград»