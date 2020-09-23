Прокуратура и приставы «выбили» зарплату коммунальщикам

23.9.2020 | 11:09 Новости, Общество

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Более 50 работников ЖКХ получили заработок благодаря силовикам.

О восстановлении нарушенных прав на полную и своевременную оплату труда рассказали в управлении ФССП России по Орловской области. Невольными заложниками неприятной финансовой ситуации оказались 56 работников предприятия жилищно-коммунальной сферы из Болховского района. Руководство перестало выдавать им зарплату. Работники пожаловались в районную прокуратуру, и та обратилась в суд с исками о взыскании зарплат.

Требования надзорного органа были удовлетворены. В общей сложности суд обязал предприятие ЖКХ выплатить своим сотрудникам 964 тысячи рублей. Как пояснили в управлении ФССП, после этого в районный отдел судебных приставов поступило 56 исполнительных документов, на основании которых были возбуждены исполнительные производства.

«Судебным приставом-исполнителем был принят комплекс мер принудительного исполнения в виде ареста счетов, дебиторской задолженности, компьютерной техники, транспортных средств, оборудования, недвижимости, принадлежащих предприятию-должнику, — рассказали в пресс-службе УФССП. — В результате часть задолженности была списана со счетов организации-должника, а оставшаяся сумма долга была погашена после реализации арестованного имущества».

Сообщается, что на данный момент задолженность взыскана в полном объеме, и все 56 человек получили положенное.

ИА «Орелград»

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