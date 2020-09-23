Семь человек эвакуировали из-за пожара под Орлом

Огонь уничтожил кухонный гарнитур и вытяжку в трехкомнатной квартире

Семь человек были эвакуированы из-за пожара в деревне Звягинки Орловского района. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС. Пожар возник в трехкомнатной квартире.

«Из-за сильного задымления из квартир подъезда были эвакуированы семь человек. В результате пожара в трехкомнатной квартире на третьем этаже в помещении кухни огнем был поврежден кухонный гарнитур и вытяжка. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электрооборудования», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

ИА «Орелград»