В Орле назвали условия внедрения интеллектуальных транспортных систем

Правительство региона утвердила правила финансирования «умных дорог».

Областные власти утвердили порядок предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам. Деньги предназначены для внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях. Речь идет о так называемых «умных дорогах», которые постепенно внедряются в городах с населением свыше 300 тысяч человек в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В Орловской области средства будут осваиваться в рамках собственной программы комплексного развития объединенной дорожной сети и Орловской городской агломерации. Реализация проекта рассчитана до 2024 года. Согласно изданному правительством документу, трансферты направляются в доход бюджетов муниципальных районов и городских округов для софинансирования соответствующих дорожных расходов.

Областные власти поставили ряд условий. Например, муниципальные власти должны принять собственный нормативный правовой акт и утвердить перечень мероприятий, на софинансирование которых нужны трансферты. В местном бюджете должна иметься вся необходимая сумма для внесения в проект муниципальной доли расходов. Впрочем, при определенных условиях областные власти могут профинансировать и 100 процентов затрат.

Предоставление трансфертов предусмотрено на условиях электронного соглашения, заключаемого областным департаментом с муниципальным образованием по типовой форме, утвержденной Министерством финансов РФ. Также местные власти должны будут дать обязательства о том, что они вовремя заключат контракты с подрядчиками, вовремя выполнять запланированные работы и вернут в бюджет деньги в случае, если при их расходовании будут выявлены нарушения.

ИА «Орелград»