В Орле предложили ввести новые «мусорные» штрафы

Инициатива прозвучала от регионального оператора по обращению с отходами.

Идею введения административной ответственности депутатам облсовета озвучила представитель управляющей компании «Зеленая роща» Наталья Щекина. Об этом сообщается на сайте регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она предложила дополнить Закон Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения».

Так, предлагается на уровне области ввести ответственность за «не заключение либо уклонение от заключения договора на обращение с ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Кроме того, наказывать предлагают за «создание препятствий вывозу ТКО путем размещения транспортного средства на территории, неуборку снега, отсутствие подъездных путей, прилегающей к месту накопления ТКО, способом, исключающим возможность загрузки мусоровозом ТКО из бункеров и контейнеров».

Ратует регоператор и за введение ответственности за ненадлежащее состояние и содержание, несвоевременную и некачественную уборку контейнерных площадок, а также за их отсутствие или ненадлежащее оборудование. Тут компания напомнила депутатам, что ответственность за это лежит на органах местного самоуправления, которые, по мнению коммунальщиков, «зачастую ненадлежащим образом исполняют возложенные на них обязанности». Еще одно предложение заключается в том, чтобы наделить регоператора полномочиями по составлению актов при фиксации различных правонарушений.

«Существует ряд вопросов, которые не входят в зону ответственности регоператора, но требуют решения и контроля со стороны органов местного самоуправления, — пояснила Наталья Щекина. — Необходимо четко определить ответственность сторон».

Впрочем, в повестке дня ближайшего заседания Орловского облсовета нет вопроса о дополнении регионального закона об ответственности за административные правонарушения.

ИА «Орелград»