В Орле выросла себестоимость строительства жилья

Строить собственное жилье в регионе стало дороже, чем год назад.

В Орловской области по итогам января-августа 2020 года средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) составила 31,4 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 3,2 тысячи рублей. Такие данные приводит Орелстат.

Несмотря на рост себестоимости, в целом строительная отрасль в этом году значительно нарастила показатели. Подсчитано, что всего в строительство в этом году в регионе было вложено более 18,9 миллиарда рублей, что в сопоставимой оценке на 39,3 процента превысило прошлогодний уровень.

В целом в 2020 году в регионе было введено в эксплуатацию 1111 жилых и нежилых зданий. Организации и индивидуальные застройщики возвели 1750 благоустроенных квартир общей жилой площадью 167,5 тысячи квадратных метров. Данный показатель на четверть превысил прошлогодний.

«В городах и поселках городского типа наблюдалось увеличение объема жилищного строительства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2,4 раза, — говорится в сообщении Орелстата. — В то же время в сельской местности объем жилищного строительства снизился на 13 процентов».

ИА «Орелград»