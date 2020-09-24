Активисты рассказали чиновникам про опасные школьные маршруты в Орле

О некоторых проблемах мэрию уже информировали ранее, но до сих пор ничего не изменилось.

Активисты ОНФ в Орловской области составили список опасных школьных маршрутов. Перечень уже направили в администрацию Орла. Правда, сами «фронтовики» признают, что предыдущие обращения на эту тему проблем не решили.

В региональном штабе ОНФ пояснили, что о потенциально опасных дорогах в школу рассказали родители учеников. Выявляли такие маршруты и сами активисты. «Фронтовики» рассказали, что наибольшее количество замечаний относится к плохому состоянию улично-дорожной сети.

Один из проблемных объектов – путь к школе №27, который проходит по переулку Речному, где на участке от улицы Фомина до улицы Набережная Дубровинского отсутствует тротуар. «Если в сухое время года дети могут идти по обочине дороги, то в ненастную погоду школьники идут прямо по проезжей части», — рассказали в пресс-службе регионального отделния ОНФ.

— Об этой проблеме мы информировали администрацию города Орла еще летом 2019 года. Но до сегодняшнего дня никаких изменений не произошло, – заметил член регионального штаба ОНФ в Орловской области Валерий Савин.

В список проблемных вошла и дорога к школе №30 на Выгонке, а также к детской хоровой школе на улице 7 Ноября.

В ОНФ рассказали, что список адресов с опасными школьными маршрутами обсудят на круглом столе с участием представителей администрации Орла, ГИБДД и родителей. Известно, что мероприятие пройдет в октябре.

ИА «Орелград»