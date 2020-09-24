Клычков похвалился ремонтом стадиона, который должны были сдать в 2016 году

Стадион им. Ленина в Орле не могут достроить четыре года, силовики завели дела из-за воровства бюджетных денег.

Губернатор Андрей Клычков рассказал сегодня в Сети о ходе ремонта стадиона им. Ленина в Орле. «Работы идут хорошими темпами», — написал глава региона. Напомним, сделать стадион должны были к 450-летию Орла, которое отмечали в 2016 году. Но «благодаря» чиновникам и подрядчикам ремонт провалился. Из-за воровства бюджетных денег силовики возбудили уголовное дело. А теперь властям приходится снова выделять средства из казны на завершение работ.

— В центральном блоке здания завершена вся конструктивная часть, ведется облицовка фасада и внутренняя отделка потолков и стен. Строительство пристроек также завершено, рабочие устанавливают двери и окна, монтируют инженерные коммуникации. В октябре планируют завершить монтаж всех наружных сетей. Общий объем средств, предусмотренный в этом году, составляет почти 117 млн рублей, на данный момент выполнено работ на сумму свыше 84 млн рублей. Как я и сказал, работы идут в хорошем темпе, — рассказал 24 сентября Клычков на своей странице в соцсети.

Как уже писал «Орелград», недавно стало известно, что на завершение ремонта центрального орловского стадиона власти дали еще 100 млн рублей и два года срока.

Напомним, в 2018 году СКР в Орловской области возбудил уголовное дело по статье о халатности из-за проваленного ремонта стадиона Ленина. Силовики установили, что на реконструкцию стадиона были выделены бюджетные средства, однако из шести теннисных кортов функционирует только один, не завершены работы на трибунах, протекает кровля, имеются и другие недостатки. Позже у следствия появился конкретный подозреваемый. Им стал высокопоставленный чиновник обладминистрации Денис Блохин, который одно время даже исполнял обязанности губернатора Клычкова. По версии следствия, Блохин во главе «Орелгосзаказчика» в декабре 2015 года подписал акты приемки реконструкции стадиона, хотя знал о недоделках подрядчика («МосОблСтроя») на сумму 33 млн рублей.

ИА «Орелград»