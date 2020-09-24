Ночные автоворы предстали перед судом в Орловской области

Подельники охотились на аккумуляторные батареи.

Как сообщает пресс-служба Урицкого районного суда, вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный в отношении двоих местных жителей. Приятели были признаны виновными по ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Как следует из приговора, в мае 2020 года в ночное время подельники совершили ряд краж аккумуляторных батарей из припаркованных на улице автомобилей. Оба находились при этом в состоянии алкогольного опьянения, что судом было признано отягчающим вину обстоятельством.

Подельники сначала сняли аккумулятор с автомобиля ВАЗ-21053, а спустя некоторое время – с автомобиля ВАЗ-21065. Еще примерно через час один из подельников совершил третью кражу, причем на этот раз он действовал в одиночку. Молодой человек забрался в салон автомобиля ВАЗ-2107 и похитил автомагнитолу. Затем он вышел из автомобиля, открыл капот и стянул очередной аккумулятор.

Оба вину свою признали в полном объеме и раскаялись в содеянном. Они просили суд рассмотреть их дело в особом порядке. Наказание подельники получили разное, исходя из степени вины каждого. Один из них был наказан 1 годом исправительных работ с удержанием из его заработной платы 5 процентов в доход государства. Второй подсудимый, который в одной из краж участия не принимал, получил полгода исправительных работ. Из его заработка в доход государства также будет удерживаться 5 процентов ежемесячно.

ИА «Орелград»