Орловцам дали шанс выиграть 100 тысяч рублей

Для этого надо принять участие в конкурсе и одержать победу.

Как сообщает Избирательная комиссия Орловской области, дан старт всероссийскому конкурсу «Атмосфера». Организатором выступает Центризбирком совместно с несколькими партнерами. Цель – определить лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Принять участие в конкурсе могут и жители Орловской области. Стимул довольно приличный. Организаторы выдадут премии по 100 тысяч рублей каждая победителям в каждой номинации. Всего их предусмотрено шесть: «Цифровая волна», «Творческий циклон», «Научный фронт», «Школьная жара», «Студенческая стихия» и «Методстанция».

В облизбиркоме уточнили, что принять участие в «Атмосфере» вправе граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет. Это могут быть студенты ссузов и вузов, а также педагогические работники. Конкурс будет проведен в три этапа, прием заявок продлится до 1 ноября 2020 года. Кстати, он будет проводиться в электронном виде на сайте РЦОИТ при ЦИК России.

Допускается коллективное авторство, но у работы должно быть не более трех авторов. К участию в конкурсе не допустят работников избирательных комиссий. Что касается номинаций, то к каждой из них предъявлены свои требования. Например, в номинации «Цифровая волна» могут быть представлены только «работы, содержащие программное обеспечение, предназначенное для совершенствования процедур проведения выборов и референдумов».

В номинации «Творческий циклон» конкурсные работы могут быть представлены только в формате видео общей продолжительностью не более полутора минут. «Научный фронт» предназначен исключительно для научно-исследовательских работ по вопросам избирательного права.

В «Школьной жаре» следует представить учебно-методические материалы по тематике выборов и референдумов (пособия, практикумы, таблицы, схемы, рабочие программы дисциплин, сборники задач и другие), предназначенные для школ. «Студенческая стихия» по условиям дублирует предыдущую номинацию, но в ней будут рассматриваться учебно-методические материалы для вузов.

Наконец, в номинации «Методстанция» могут быть представлены только обучающие материалы для организаторов выборов и референдумов и иных участников избирательного процесса, авторами которых являются педагогические работники.

ИА «Орелград»