Орловец подал в суд за быстро доставленную посылку

Ускоренная доставка вынудила клиента заплатить лишнее.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области рассказало о любопытном судебном процессе, в рамках которого был рассмотрен иск о защите прав потребителя. Спор вышел между жителем Кромского района и почтовиками. Кстати, в суде интересы гражданина отстаивали сотрудники Роспотребнадзора, к которым он обратился с таким заявлением.

Суть спора кратко такова. Гражданин оформлял отправление посылки. При этом в почтовом отделении ему почему-то не рассказали о различных способах доставки отправления. В результате была оформлена услуга, предусматривающая ускоренную доставку посылки курьером по месту нахождения адресата.

Уже позже отправитель узнал, что существуют и менее скоростные, но более дешевые способы доставки посылок. В данном случае скорость для отправителя не была определяющим фактором. Получается, что его как бы подтолкнули к переплате. Так это или нет, и выяснял мировой суд.

Он пришел к выводу, что данный случай подпадает под действие норм закона «О защите прав потребителей». Согласно ему, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца возмещения убытков или возврата уплаченной суммы.

Иск был удовлетворен. По решению суда в пользу потребителя с ответчика было взыскано около 12,7 тысячи рублей. В эту сумму вошли убытки в виде переплаты за оказанные услуги, неустойка за нарушение срока удовлетворения требования потребителя, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требования потребителя.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, решение суда уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»