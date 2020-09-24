Под Орлом водитель фуры умер за рулем

24.9.2020 | 8:52 Новости, Происшествия

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Мужчине было 60 лет.

Вчера под Орлом произошло ДТП. На 366 километре трассы М-2 «Крым» фура неожиданно выехала на полосу встречного движения, съехала в кювет и снесла столб. Водителя обнаружили в кабине мертвым.

Как рассказала ОГТРК, прибывшие на место происшествия медики не обнаружили у умершего мужчины телесных повреждений, характерных для ДТП. Кроме того, очевидцы инцидента рассказали, что водитель фуры навалился телом на руль за секунду до того, как грузовик сошел с трассы. После этого «машина двигалась без управления».

По стечению обстоятельств, больше в ДТП никто не пострадал. По факту аварии ведется расследование.

ИА «Орелград»

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