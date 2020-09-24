Умер экс-депутат облсовета Александр Тихонов

Ему было 64 года

23 сентября скончался экс-депутат Орловского областного Совета народных депутатов, бывший главный редактор газеты «Орловская правда» Александр Тихонов. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания. Ему было 64 года. Причина смерти не уточняется.

Спикер облсовета Леонид Музалевский выразил соболезнования в связи со смертью Тихонова.

«Отличительными чертами Александра Николаевича всегда были трудолюбие и нацеленность на результат. Он имел глубокую гражданскую позицию, был по-военному строг и при этом всегда оставался отзывчивым человеком. Талант и труды Александра Николаевича Тихонова были высоко отмечены. В числе его наград – медаль «За трудовое отличие», — напомнил Музалевский.

Церемония прощания с Тихоновым состоится 25 сентября в 13.40 по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 27а, 1-й зал.

Справка от «Орел-Региона» Александр Николаевич Тихонов родился 6 апреля 1956 года в г. Орле. В 1978 г. окончил Орловское высшее военно-командное училище связи, в 1991 г. — ​Ленинградскую академию связи им. С. М. Будённого, в 2000 г. — ​Орловскую региональную академию государственной службы. В 1978-1998 гг. — ​служба в Вооружённых силах СССР и РФ, на военной, военно-преподавательской и представительской работе. С 2003 по 2011 год — ​главный редактор «Орловской правды». Избирался депутатом Орловского областного Совета народных депутатов в 1998, 2002, 2007 гг. На момент 2016 года — член общественного совета УМВД России по Орловской области, при СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орелград»