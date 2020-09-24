В ДТП на «зебре» в Орле пострадал пешеход

24.9.2020 | 13:45 Новости, Происшествия

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Его сбила одна машина и чуть не переехала вторая.

Вчера в Орле в ДТП пострадал 32-летний мужчина. Он переходил дорогу по «зебре», когда его сбил автомобиль. Пострадавший от удара вылетел на капот встречной машины.

Авария произошла около 19.00 в районе дома №84 на улице Мостовой. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, пешехода сбил 61-летний водитель Ваз-2109, который ехал по Карачевскому шоссе со стороны улицы Васильевской в направлении Мостовой. После удара «девятки» пострадавший упал на «Шевроле-Авео», который ехал по встречной полосе и остановился перед пешеходным переходом, уточнили в ведомстве.

Сообщается, что в ДТП пешеход получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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