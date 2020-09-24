В Орле полиция проверит конфликт между йогами и евангелистами

Практики и песнопения не ужились в соседних залах.

УМВД Орловской области пришлось вмешаться в конфликт между йогами и евангелистами в Орле. Занятия прихожан и практики по хатха йоге проходят в соседних помещениях и настолько мешают друг другу, что арендодателю пришлось вмешаться. То, какими методами он это сделал, рассказали в сюжете «Первого областного».

По данным СМИ, конфликт между студией йоги «Радуга» и евангелистской церковью длится довольно давно. Громкая музыка и песнопения прихожан мешают посетителям зала йоги. Просьбы установить шумоизоляцию или перенести время молитв результатов не дали. Более того, хозяин помещения уверен, что громкие звуки стали причиной трещин на стенах. Почему арендодатель не прекратит договор с «неудобными» арендаторами, в репортаже не сказано. Хотя на видео слышно, что кто-то грозит кому-то судом.

По словам пастора евангелистской церкви «Воскресение» Павла Абашина, на днях к ним ворвались двое крепких мужчин, которые «раскидали микрофоны», а один из них наступил на лежавший поблизости саксофон. Владелец помещения не отрицает, что был одним из этих незваных гостей. При этом уверяет, что постучался, прежде чем войти, а музыкальные инструменты не ломал. Пастор требует, чтобы в происходящее вмешались правоохранительные органы, а хозяин помещения извинился и компенсировал ущерб.

Кто и в чем виноват в этой ситуации, уже разбирается полиция. В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что сейчас идет доследственная проверка.

ИА «Орелград»