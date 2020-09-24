В Орле появился проекционный пешеходный переход

Его сделали в районе автовокзала.

В Орле в районе автовокзала появился первый в городе проекционный пешеходный переход. Его уже смонтировали, но пока не подключили. Снимки инновационной «зебры» появились в одном из орловских авточатов.

«Проекторами подсвечивают. Возле кинотеатра на автовокзале. Выглядит бомбически. Но пока что отключили», — подписал фотографию перехода пользователь чата.

Проекционная «зебра» — это дорожная разметка, которая дублируется над проезжей частью с помощью проекторов, установленных над пешеходным переходом. Производители системы говорят, что такую проекцию видно в дождь, снег и туман. Такие «зебры» защищены от воздействия низких температур, осадков, чинить и обслуживать их не нужно. Срок службы подобного устройства составляет около 3,5 лет. Проекционные переходы называют действенным методом по предотвращению ДТП.

ИА «Орелград»