В Орле рассказали, как кредиты помогли бизнесу сохранить рабочие места

Самая низкая ставка едва превышала 2%

Центр «Мой бизнес» рассказал о некоторых итогах выдачи льготных кредитов бизнесу в период режима ограничений. Чтобы поддержать предпринимателей, ставки по займам снизили, а условия выдачи упростили. Программа запускалась ради сохранения занятости. В центре «Мой бизнес» заявили, что план удался.

«Например, заёмщик фонда «ЛомПромОрел» за счет своевременной финансовой поддержки приобрел сырье для переработки и торговли отходами и ломом цветных и черных металлов, а также создал на предприятии 6 новых рабочих мест. ИП Балобанов С.Н. создал одно новое рабочее место и получил заём на покупку грузовой техники, что позволило предпринимателю увеличить объемы и географию оказываемых услуг по грузоперевозкам. Таких примеров немало», — говорится в сообщении.

В общей сложности с марта центр «Мой бизнес» выдал предпринимателям кредиты на 197 млн рублей. Программа действует, пока продолжается режим повышенной готовности. Подробности можно узнать по телефонам: +7 (4862) 44-02-64, +7 (962) 477-04-00.

ИА «Орелград»