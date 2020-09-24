В орловском СИЗО заметили священника

Отец Сергий провел духовные беседы с осужденными и обвиняемыми

Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, следственный изолятор в Орле с визитом посетил протоиерей Сергий Крючков. Это далеко не первый его визит в СИЗО-1. Дело в том, что отец Сергий является помощником начальника областного УФСИН по организации работы с верующими.

В ведомстве уточнили, что священник «духовно окормляет тех, кто подозревается и обвиняется в совершении преступлений, а также тех, кто уже осужден к отбыванию наказания в виде лишения свободы и ожидает вступления приговора в законную силу».

«Особое внимание отец Сергий уделяет встречам с несовершеннолетними, содержащимися в следственном изоляторе, — рассказали в управлении ФСИН. — По его словам, забота о духовно-нравственном состоянии оступившихся молодых людей, имеет особое значение».

В рамках визита священнослужитель не только обошел камеры СИЗО, но и посетил отряд хозяйственного обслуживания этого учреждения. Ответил он и на вопросы осужденных. Комментируя беседы с несовершеннолетними правонарушителями, отец Сергий сказал: «В юношеском возрасте у человека еще только формируется мировоззрение. Очень важно помочь молодому человеку правильно духовно развиваться. Нужно стремиться развеять у него миф о том, что можно стать счастливым человеком путем преступной деятельности».

ИА «Орелград»