Каратисты из 30 регионов страны поборются за Кубок Орла

Спортивная школа «Орел-Карат» отметит 25-летие на татами.

В эти выходные в Орле пройдут соревнования каратистов на Кубок Орла. Как рассказали в спортшколе «Орел-Карат», на татами ждут участников из 30 регионов России. Призовой фонд турнира — 500 тысяч рублей.

Соревнования, приуроченные к 25-летию «Орел-Карата», начнутся в субботу, 26 сентября. В этот день пройдут предварительные поединки. Финальные бои будут в воскресенье, 27 сентября. Соревнования будут проходить в Гринне. Участвовать в них будут только взрослые спортсмены: от 18 лет и старше, уточнили организаторы. Запланированы также командные выступления.

— Лучших определят в двух дисциплинах — кумитэ и ката, как в личном, так и в командном зачетах. Соревнования будут проходить с ограниченным присутствием зрителей! Вход в маске! На входе будет производиться температурный контроль! – сообщили организаторы Кубка Орла на странице «Орел-Карата» в соцсетях.

ИА «Орелград»