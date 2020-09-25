Круглый оценил идею изоляции пациентов с ОРВИ в боксах

Орловский сенатор объяснил нюансы новшества от Минздрава РФ

Сенатор от Орловской области, заслуженный врач РФ Владимир Круглый в беседе с «Парламентской газетой» оценил временный порядок организации работы медучреждений в период пандемии COVID-19. Он был утвержден Минздравом РФ. Этот документ предусматривает госпитализацию среднетяжелых и тяжелых пациентов с ОРВИ в так называемые боксированные палаты. Кроме того, их в обязательном порядке будут тестировать не только на COVID-19, но и на грипп.

По словам Владимира Круглого, которого цитирует официальный сайт реготделения «Единой России», новшество связано с приближающимся сезоном заболеваний гриппом и ОРВИ. Перед медиками встает новая задача. Ведь теперь надо будет каким-то образом отделять одних пациентов от других, чтобы случайно заболевший гриппом не оказался на соседней с «ковидником» койке.

Новый коронавирус вполне можно подхватить и в больнице. Поэтому предполагается введение процедуры диагностики, которая позволит вовремя определять, какой пациент каким вирусом заражен. Для диагностики и планируется выделить специальные палаты — боксы. Но помещать туда будут только тех больных, состояние которых требует госпитализации.

«Если раньше пациент сильно лихорадил, имел признаки респираторной инфекции, он автоматически считался «подозрительным на COVID-19, а сейчас будет введен диагностический этап, — пояснил Владимир Круглый. — В течение 48 часов с момента помещения в боксы им должны будут сделать анализ на грипп и коронавирус, и в зависимости от результата выстраивать дальнейшую маршрутизацию».

При этом Круглый подчеркнул, что он нее уверен в «достаточном количестве» боксированных палат в больницах.

ИА «Орелград»