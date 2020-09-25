Орловец решил припрятать деньги в чужом гараже и поплатился

25.9.2020 | 10:26 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Его «заначку» украла подруга хозяина гаража.

В Верховском районе раскрыли кражу крупной суммы денег. 55-летний местный житель пришел в полицию с заявлением о пропаже 105 000 рублей. Деньги мужчина хранил в гараже у родственника. Подозреваемую в краже уже установили.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, полицейские в первую очередь проверили тех, кто мог знать о «заначке» в гараже. Так удалось выяснить, что к пропаже денег может быть причастна 34-летняя знакомая владельца гаража.

На женщину уже завели уголовное дело по статье о краже. Подозреваемую взяли под подписку о невыезде. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования