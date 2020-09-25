Орловская молодежь пригрозила экстремистам

В Орле молодогвардейцы ринулись на борьбу с запрещенными движениями.

Орловские молодогвардейцы проведут мониторинг экстремистских движений. Об этом сообщило региональное отделение политической партии «Единая Россия». Напомним, недавно Верховный суд России признал экстремистским так называемое молодежное движение «АУЕ». Его деятельность в нашей стране теперь официально запрещена. Нарушителям этого запрета грозит ответственность. Впрочем, участники движения и без того не раз «отличались».

В реготделении «Единой России» считают, что его деятельность «длительное время представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. Его участниками совершались различные правонарушения, а также устраивались беспорядки, при этом в деятельность движения активно вовлекались подростки и молодежь».

Члены орловского отделения «Молодой гвардии» станут участниками проекта «Кибернация». В его рамках будет запущен мониторинг интернет-ресурсов и групп в социальных сетях и мессенджерах. Цель заключается в выявлении информации о запрещенных в России объединениях и движениях, признанных экстремистскими.

«По итогам акции все выявленные ссылки будут переданы в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, с требованием заблокировать группы нарушителей и принять меры в соответствии с действующим законодательством», — отметил пресс-секретарь регионального отделения МГЕР, заместитель координатора ОИЦ «Кибернация» Сергей Егоров.

ИА «Орелград»