Орловских стариков затащат на турники и беговые площадки

В регионе утверждена спортивная программа для граждан пожилого возраста.

Правительство Орловской области утвердило региональную программу «Активное долголетие». Она предусматривает бюджетное финансирование в рамках другой государственной программы — «Развитие физической культуры и спорта». Правда, в 2020 году на ее реализацию власти не выделят ни копейки. Но уже в 2021 году финансирование составит 800 тысяч рублей, в 2022 — 640 тысяч, в 2023 — 480 тысяч и в 2024 году — 240 тысяч рублей.

Цель программы видна уже в ее названии. Сразу скажем, что орловских пенсионеров ожидают непростые испытания. Чиновники обладминистрации поставили перед собой весьма амбициозные задачи. Они планируют мотивировать бабушек и дедушек к регулярным занятиям спортом и физической культурой. Причем движение должно стать массовым.

Так, по оценкам чиновников, сейчас в Орловской области доля граждан старшего возраста (подразумеваются женщины в возрасте 55-79 лет и мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности таких граждан составляет 12,9 процента. Эту долю в регионе собираются постепенно наращивать. В 2024 году она должна вырасти до 25 процентов, то есть четверть пожилых орловцев должны будут регулярно заниматься спортом.

Но и это еще не все. Программой запланировано увеличение доли граждан того же старшего возраста, выполнивших нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Подсчитано, что сейчас лишь 59,3 процента орловских стариков успешно сдают такие испытания. Через четыре года таковых должно стать 70 процентов.

Кстати, органам местного самоуправления муниципальных образований уже рекомендовано организовать «вовлечение граждан старшего возраста в систематические занятия физической культурой и спортом» и создать для этого необходимые условия.

ИА «Орелград»